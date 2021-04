Rätseltour durch Marbach Gottes Schöpfung und des Menschen Beitrag dazu

In der Gruppe hätten sie lange darüber diskutiert, was sie mit der Tour und dem Jahresthema bewirken könnten, meint Pastor Kapp. Schließlich seien die Menschen fast schon übersättigt durch die Masse an Informationen zur Klimakatastrophe und Umweltthemen. Auf der anderen Seite dränge der Glaube an Gott als Schöpfer von Himmel und Erde dazu, die Umwelt wieder besser wahrzunehmen und wertzuschätzen. Darum wolle man bei dieser „Plastik-Spurensuche“ und im Rahmen des Jahresthemas an ein paar Stellen gewissermaßen tiefer in der Thematik bohren. „Auf diese Weise lernen die Menschen etwas Neues und haben Aha-Momente“, erläutert Matthias Kapp die Idee des Projekts.