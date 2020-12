Umweltverschmutzung im Pazifik Forscher finden Mikroplastik in Tiefseegraben

Frankfurt am Main - In einem Tiefseegraben im Pazifischen Ozean haben Forscher in 8250 Metern Tiefe massenhaft Mikroplastik entdeckt. Wie das Team um die Wissenschaftlerinnen Serena Abel und Angelika Brandt vom Senckenberg-Institut in Frankfurt am Main im Fachjournal „Environmental Pollution“ schreibt, fanden sich in einem Kilogramm Sediment bis zu 209 der nur wenige Mikrometer großen Plastikreste.