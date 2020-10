Verpackungsabfall in Deutschland Müllberge wachsen immer weiter

„Verpackungen sollten vermieden werden, bevor sie überhaupt anfallen“, fordert UBA-Präsident Dirk Messner. „Mehrwegbecher beispielsweise für den Coffee-to-go müssen die Regel werden, aber auch wer Essen mitnimmt, sollte dies in Mehrwegbehältern tun können“, erklärt Messner. „Die Flut an Pizzakartons und Kaffeebechern in Mülleimern und Parks hätte so ein Ende.“