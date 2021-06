Projekt in Benningen und Marbach Die Spielplätze sollen essbar werden

Auf die Idee kam Maya Esch, die in Benningen den Unverpackt-Laden betreibt, als sie von essbaren Städten wie dem rheinland-pfälzischen Andernach hörte. „Hierbei soll das städtische Grün nicht nur für die Augen, sondern auch durch Duft und Geschmack erlebbar gestaltet werden“, heißt es auf der Homepage der Stadt. So etwas könnte in Benningen und Marbach auch funktionieren, dachte sich Maya Esch. Und wo fängt man am besten mit der Umsetzung an? Auf den Spielplätzen. „Viele haben, was ihre Gestaltung angeht, ohnehin noch Luft nach oben“, sagt die Benningerin.