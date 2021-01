Freitagsreportage: Der Benninger Unverpackt-Laden Regional, saisonal, nachhaltig

Die Vermeidung von Müll beziehungsweise ein insgesamt nachhaltiger Lebensstil ist schon seit einigen Jahren die Passion von Maya Esch. „Ganz exzessiv ist diese, seitdem ich Mutter bin. Also seit 2013“, erzählt sie. Los ging es bei ihr im Bad, wo sie immer mehr versuchte, auf die vielen Plastikverpackungen zu verzichten. „Übers Essen ging es dann weiter. Letztlich habe ich immer mehr entdeckt und das in mein Leben eingebaut“, sagt die 39-Jährige, die den „Heimathafen“ zusammen mit ihrem Mann Ralf betreibt. Im vergangenen Jahr entschieden sich die beiden, den Sprung zu wagen und den eigenen Laden zu eröffnen. Mit Erfolg. „Wir sind echt happy. Die Leute haben wirklich darauf gewartet, dass es so etwas gibt.“ Das zeigt sich in der Kundenfrequenz. Auch während des Lockdowns ist der Laden stets gut besucht – und die Kunden oftmals überrascht darüber, was es alles für Sachen gibt.