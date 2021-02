Präsidium des VfB Stuttgart Bernd Gaiser tritt zurück

Stuttgart - Noch an diesem Sonntag bestand das VfB-Präsidium aus drei Personen. Aus Präsident Claus Vogt und seinen zwei Präsidiumsmitgliedern Bernd Gaiser und Rainer Mutschler. Am Montag waren es dann nur noch zwei: Mutschler trat zurück. „Teamgeist und Fairplay sind ganz besonders im Sport unverzichtbare Grundsätze für das Zusammenspiel auf und jenseits des Platzes. Diese Basis war in den zurückliegenden Monaten in der Zusammenarbeit im VfB-Präsidium nicht mehr gegeben“, ließ sich der 61-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitieren.