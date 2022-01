Online-Petition in Erdmannhausen Eltern wünschen sich Luftfilter

Erdmannhausen - Luftfilter sind eines der großen Themen der Pandemie. Sollen die Geräte in Schulen und Kindergärten aufgestellt werden? Diese Frage wird derzeit in vielen Orten diskutiert – auch in Erdmannhausen. Dort hat sich nun eine Elterninitiative gegründet, die Unterschriften dafür sammelt, dass Luftfilter in den Räumen der Astrid-Lindgren-Schule und in den örtlichen Kindergärten installiert werden.