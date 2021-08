Sicherheit im Straßenverkehr Hilfe für Kindergartenkinder

In den kommenden Wochen werde die Nase vorläufig montiert und dann überprüft, ob der Standort optimal ist. „Vielleicht wird sie dann noch zwei Meter nach oben oder unten verlegt“, sagt die Erdmannhäuserin. Zudem habe das Landratsamt zugesagt, künftig genau im Bereich der Nase die Geschwindigkeit der Autos und Lastwagen zu messen. Bislang war dies weiter unten im Kurvenbereich vor dem Kindergarten passiert, wo der Verkehr nach Einschätzung von Wöhrmann sowieso langsamer fließt.

Verwaltung hilft mit

Auch die Gemeinde Erdmanhausen hat einige Maßnahmen in Aussicht gestellt, um die Situation noch zu verbessern, so Wöhrmann. So wird das Tempodisplay mit dem lachenden beziehungsweise traurigen Gesicht ebenfalls weiter nach oben versetzt. Die Daten, die hier gesammelt werden, sollen künftig gespeichert werden, damit klar wird, ob sich Verkehrsteilnehmer an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Die Verwaltung hat zudem zugesagt, den Kindergarten für alle Verkehrsteilnehmer sichtbarer zu machen. Die Absperrungen zur Straße hin werden farbig gestrichen. Angedacht ist auch, den Vorgarten des Gebäudes so zu gestalten, dass er für Verkehrsteilnehmer als Kindergarten gut erkennbar ist.

Bürgermeister freut sich

Bürgermeister Marcus Kohler freut sich sehr, dass die Affalterbacher Straße nun sicherer wird: „Alles, was hilft, unsere Kinder zu schützen, ist sehr wertvoll.“ Der Schultes spricht von einer „sehr erfreulichen Lösung“. Er ist Maren Wöhrbach sehr dankbar für ihr Engagement, wie er sagt.

Wöhrbach hat damit nun geschafft, was schon seit rund 20 Jahren immer wieder einmal im Gespräch gewesen war. „Es hat Spaß gemacht, weil so viel Verbindendes entstanden ist“, sagt sie.