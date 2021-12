Schule und Corona Pandemie fordert die Schulsozialarbeit

Beilstein/Erdmannhausen - Felix Stadtfeld sammelt noch ganz frisch seine Eindrucke am Herzog-Christoph-Gymnasium (HCG) in Beilstein. Anders als seine Schulsozialarbeiterin Kerstin Strohl ist der promovierte Pädagoge erst seit Sommer als Schulleiter in Beilstein. In seiner bisherigen Schule in Ditzingen gab es gleich zwei Schulsozialarbeiter: eine Frau für die Mädchen und ein Mann für die Jungs. „Um einmal in die Schubladen zu greifen: es gibt da schon geschlechtertypische Unterschiede. Jungs haben in der Regel einen übergroßen Bewegungsdrang, seit Corona nochmals verstärkt“, beschreibt der Schulleiter einen idealtypischen Zustand, wenn sich ein weiblicher und männlicher Schulsozialarbeiter die Bälle zuspielen können. Allerdings habe es in Ditzingen eine sehr komfortable finanzielle Unterstützung durch den Förderverein gegeben, die natürlich nicht überall die Regel sei. Doch auch der Beilsteiner Träger der Schulsozialarbeiter, das Kindersolbad in Bad Friedrichshall, habe immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen.