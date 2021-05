Öffnung der Freibäder verzögert sich Schnelltest ist Hürde für den Besuch

Auf einen Eröffnungstermin für das Freibad will sich auch der Mundelsheimer Bürgermeister Boris Seitz noch nicht festlegen: „Anfang bis Mitte Juni ist realistisch – es hängt von den Inzidenzwerten ab“, sagt er. Nach dem coronabedingten Scheitern der Öffnung am 8. Mai habe er etwas das Gas rausgenommen. Das Becken sei aber schon voll, und man werde wohl zwei Wochen vor der Öffnung mit dem Dauerkartenverkauf im Rathaus beginnen. „Wir bekommen täglich Anrufe aus Orten wie Großbottwar oder Bönnigheim, wann es endlich losgeht“, so Seitz.

Personal in Oberstenfeld könnte Selbsttests kontrollieren

Die drei G’s gelten auch in Mundelsheim. Dort will Boris Seitz möglichst schon in der Dauerkarte vermerken, dass der Gast geimpft ist, um Schlangen vor dem Freibad zu vermeiden. „Wenn wir jeden einzelnen Impfpass kontrollieren, wird es schwierig.“ Mundelsheim überlege, die Testkapazitäten auszuweiten. Bisher gibt es Schnelltests nur donnerstags und freitags im Rathaus: „Wenn ein Mundelsheimer vor dem Freibadbesuch aber für einen Schnelltest erst ins Kaufland nach Steinheim fahren muss, würden meine Leute hier sagen: Toll gemacht, Bürgermeister!“

Unklar muss auch der Öffnungstermin für das Mineralfreibad Oberes Bottwartal in Oberstenfeld bleiben. „Die Regelung mit den Schnelltests wird die Öffnung nicht beschleunigen“, sagt Markus Kleemann, Vorsitzender des Zweckverbandes und Oberstenfelder Bürgermeister. Man habe am Wochenende davon erfahren und führe erste Gespräche. Er gehe davon aus, dass das Personal im Freibad möglicherweise Selbsttests kontrollieren müsse, die von den Gästen mitgebracht werden. Im Bürgerhaus werde außerdem ein Schnelltestzentrum mit viel Engagement, auch von Ehrenamtlichen, betrieben.

Sozialministerium will Bestimmungen für Bäder präzisieren

Aus Sicht des Sozialministerium stellen Schnelltests dagegen kein Hemmnis für den Freibad-Betrieb dar, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilt. Der Bund übernehme die Kosten für einen Test pro Woche. Gebe es ausreichend Kapazitäten, dürften die Bürger sich auch mehrmals testen lassen. Zudem ermögliche das Land den Bädern wie auch Friseuren und Restaurants, ihren Kunden Selbsttests anzubieten. „Wir werden die Bestimmungen speziell für Bäder aber nochmals präzisieren und prüfen, ob bei einer sich verbessernden Infektionslage weitere Erleichterungen möglich sind“, so der Sprecher, der darauf hinweist, dass der Schnelltest überhaupt erst Öffnungen in vielen Bereichen bei Inzidenzen unter 100 ermöglichen. Man müsse alles tun, um einen Anstieg von Neuinfektionen zu verhindern.

Kommentar zum Thema

"Nachbessern!"