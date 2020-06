Das Wellarium unter besonderen Bedingungen Anerkennung auf der ganzen Linie

Katrin Zieker und Tochter Johanna genießen ebenfalls das Steinheimer Bad: Die Gäste aus Stammheim schätzen es sehr, wie „ruhig und angenehm es hier ist“ und erfreuen sich besonders am Wellenbad. „Bei uns ist das Freibad morgens nicht geöffnet. Wie schön, dass wir hier sein können, wenn man nachmittags wieder arbeiten muss“, freut sich Katrin Zieker, die noch öfter kommen will. Mit dem Nachwuchs ist auch Jennifer Grymlas gekommen. Die beiden Söhne Johann (vier Jahre) und der zweijährige Paul haben beim Kinderbecken, jeder für sich, etwas Spannendes entdeckt, das sie fasziniert. Johann ist eifrig am Klettern; Paul haben es die kleinen Springfontänen angetan. Die Marbacherin ist dankbar dafür, dass es „hier so viele gepflegte und zeckenfreie Grünflächen gibt“. Ihre wäre es am liebsten, wenn die anderen Bäder auch öffnen würden.

Die Oberstenfelderin Diana Tritschler hat dagegen ihre ganz eigene Sicht auf die unterschiedliche Handhabung in den betroffenen Gemeinden. Das Bad in ihrer Kommune bleibt zu. „Wir haben wohl wieder den falschen Gemeinderat gewählt“, erklärt sie schlichtweg enttäuscht. „Es ist einfach schade: Wenn es schon keinen richtigen Urlaub gibt, dann sollten wenigstens die Bäder geöffnet haben.“

Und allen Unkenrufen zum Trotz findet Besucher Berthold Lander „es richtig gut, wie es nun tatsächlich läuft. Alles klappt bestens und es gibt keine Kollisionen“, konstatiert der Kleinbottwarer, der zudem von der Liegewiese des Wellariums schwärmt: „Die ist einfach ein Traum.“