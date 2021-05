Kommentar zum Schnelltests beim Freibad-Besuch Nachbessern

Marbach/Bottwartal - Es ist nachvollziehbar, dass die Freibäder nicht sofort öffnen, solange sich die Inzidenzwerte noch nicht stabilisiert haben. So könnte es noch gut einen Monat lang dauern, bis ein Besuch in einem der Bäder möglich ist. Angesichts der Witterung derzeit wohl ein verschmerzbarer Aufschub. Auf den ersten Blick kann man das Sozialministerium verstehen, wenn es auf Nummer sicher gehen will, um nicht wieder einen Anstieg der Inzidenzwerte zu riskieren. Letztlich kann aber – wie bei einigen freiheitsbeschränkenden Entscheidungen von Bund und Land – die wissenschaftliche Grundlage dafür in Frage gestellt werden, Schnelltests für das Freibad zu verlangen.