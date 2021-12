Neuer Luftfilter aus Affalterbach Tüftler im Kampf gegen Corona

Lesen Sie auch: „Wie wird Raumluft möglichst coronafrei?“

Ein Preis von weniger als 2000 Euro wird angestrebt

Viel „Chichi“ bräuchte es aus Sicht von Wilfried Padotzke gar nicht, er wolle sich auf das Wesentliche konzentrieren. Der Filter bestünde im Grunde nur aus Filterelementen, Lüfter und Gehäuse, die bei Bedarf mit desinfizierenden UV-C-Lampen erweitert werden könnten. Wichtig sei ihm, dass auf Wunsch eine Art CO2-Ampel ergänzend signalisiert, wann wieder die Fenster geöffnet werden sollten. So liesse sich wertvolle Heizenergie einsparen. Was bleibt, ist der Energiebedarf der Luftfilter selbst. Bei halber Leistung sind das rund 100 Watt, unter Volllast rund 180 Watt Stromverbrauch.

Die finalen Preise für den Marktstart der Luftfilter aus Affalterbach stehen noch nicht endgültig fest, „dürften jedoch deutlich unter 2000 Euro liegen“, so die Schätzung von Tüftler und Unternehmer Padotzke aus Erfahrung. Seine neuen „Virenkiller“ werden zunächst in kleinerer Serie produziert – und vielleicht in Zukunft je nach Nachfrage auch in mittelgroßer Serie. „Natürlich ist uns auch bewusst, dass wir uns damit gegen die ganz großen Wettbewerber positionieren,“ stellt Wilfried Padotzke klar. Doch er sei durchaus zuversichtlich, dass er hier eine Nische am Markt gefunden habe.