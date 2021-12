Mundelsheim Eltern werben für Luftfilter in der Georg-Hager-Schule

Mundelsheim - Mit einer emotionalen und informativen Präsentation haben sich Katja Lippert und Christine Kizler am Donnerstagabend in der Sitzung des Mundelsheimer Gemeinderates massiv für die Anschaffung von Luftfilteranlagen in der Georg-Hager-Schule im Ort wegen der Corona-Pandemie stark gemacht. „Der Schulbesuch ist für die Kinder Pflicht. Und wenn Kinder in die Schule müssen, sollten wir sie dort bestmöglich schützen“, erklärte Christine Lippert, die ebenso wie Christine Kizler zwei Kinder in der Georg-Hager-Schule hat.