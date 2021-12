Schule in Murr Luftreiniger sind ein heißes Eisen

Der Initiator Klaus Renninger hat nach eigenen Angaben bisher rund 50 Unterschriften gesammelt. Der Vater eines Schülers der Murrer Grundschule will die Ansteckungsgefahr in den Klassenzimmern reduzieren und so einen dauerhafte Schulbetrieb erhalten. „Stoßlüften reicht nicht, weil Viren im Raum bleiben – das Kind ist schon in den Brunnen gefallen, wenn eine CO2-Ampel anzeigt, dass gelüftet werden muss“, sagt der Unternehmer. Das Gerät des Freiberger Herstellers ProLog, für das sich Renninger einsetzt, deaktiviere Coronaviren. So würde sich die Luftqualität in den Klassenräumen ganz entscheidend verbessern.