Corona-Schutz im Landkreis Ludwigsburg Stadt setzt auf CO₂-Ampeln statt Luftfilter

Der Großbottwarer Bürgermeister kaufte Luftmessgeräte für 30 Klassenzimmer und die Kitas der Storchenstadt – zum schlappen Stückpreis von 200 Euro. Insgesamt gab er mit der Montage dafür 15 000 Euro aus. Luftfilter in all den Räumen hätten ihn wohl das Zehnfache gekostet. „Die Filter hätten wir regelmäßig tauschen müssen, auch haben die Geräte einen relativ hohen Energiebedarf“, erklärt der Rathauschef, der sich auf Berichte des Umweltbundesamtes beruft, wonach das Öffnen der Fenster der beste Weg sei. „Lüften muss man so oder so: Ein Gehirn muss denken können.“ Die Ampeln zeigten an, wenn die Luftqualität zu schlecht werde. Mit der verbrauchten Luft entschwänden auch Aerosole.