Mineralfreibad Oberstenfeld Startklar machen für die neue Saison

Ebenfalls auf der Agenda steht der Umbau des Chlorgasraumes – für die Nutzer nicht unbedingt sichtbar, „aber das ist eben etwas, das man in so einem Bad auch zu beachten hat“. Letztlich soll der Raum, der aus den 1970ern stammt und somit in die Jahre gekommen ist, auf den neuesten Stand gebracht werden, informiert der Bürgermeister. So muss nach einer neuen Regelung beispielsweise sichergestellt sein, dass die Temperatur im Raum 15 Grad nicht unterschreitet, daher muss ein Heizkörper installiert werden. Zudem wird eine Schwelle im Fußboden entfernt, damit der gefahrlose An- und Abtransport der Chlorgasbehälter gewährleistet ist.

Saisonbeginn am 1. Mai

Der Zweckverbandsvorsitzende ist zuversichtlich, dass die Saison wirklich am 1. Mai starten kann. Vergangenes Jahr ging es erst im Juni los, „da war aber auch zum jetzigen Zeitpunkt die Situation noch deutlich angespannter und vieles geschlossen“. Man hoffe also „mindestens unter den gleichen Bedingungen öffnen zu können wie 2021“.

Aber nicht nur die Pandemie hat den vergangenen Freibadsommer ausgebremst. „Wir hatten einfach auch kein Freibadwetter“, so Kleemann. Er wünscht sich für 2022 möglichst viele heiße Sonntage. „Die sind entscheidend, das ist wirklich so.“ Das Bad strahle deutlich über das regionale Umfeld hinaus, daher kämen gerade an heißen Sonntagen besonders viele Besucher.