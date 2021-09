Freibad-Bilanz Hoffen auf eine „normale Saison“

29 Schichten waren ausverkauft

„Wir hatten insgesamt 200 Schichten, aufgeteilt auf vormittags und nachmittags, davon waren 29 komplett ausverkauft“, resümiert Bartzsch. Im ersten Coronajahr hatte der Verband an 91 Öffnungstagen 72 288 Besucher registriert. In einem „normalen“ Jahr verzeichnet das Wellarium etwa 200 000 Besucher während der Saison. Da überrascht es nicht, dass auch der Abmangel stattlich war. „Das Delta war noch größer als sonst“, so Bartzsch. In normalen Jahren bewegt sich die Abmangelsumme zwischen 400 000 und 500 000 Euro. „Das ist auch ganz normal so“, kommentiert der Murrer Rathauschef – Bäder sind Zuschussgeschäfte. Doch 2020 hatte der Verband mit zusätzlich 230 000 Euro Mindereinnahmen zu kämpfen und wird damit eine Abmangelsumme um die 700 000 Euro ausweisen. Fürs aktuelle Jahr liegen noch keine Zahlen vor, so Bartzsch.