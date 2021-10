Markt-Verlegung Marbach morgens eine Geisterstadt

Marbach - Mittwochs findet der Wochenmarkt in Marbach bis zum Frühjahr wie gewohnt in der Fußgängerzone statt. Der Markt am Samstag hingegen musste nun bereits wegen der anstehenden Großbaustelle weichen und fand erstmals vor der Stadionhalle statt – und traf auf gute Resonanz. Für die Händler in der Marktstraße ist damit nach Corona allerdings erneut eine schwierige Zeit angebrochen.