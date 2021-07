Markt in Marbach Händler ziehen zur Stadionhalle um

Citymanagerin soll Ideen liefern

Ähnlich dachte Ernst Morlock von der SPD. Die Lösung bei der Volksbank wäre für die Händler aus der City besser, aber zum jetzigen Zeitpunkt sei die Verlagerung des Marktgeschehens am Samstag zur Stadionhalle alternativlos. Hendrik Lüdke (PULS) hätte es sogar am liebsten gesehen, wenn die Stände selbst während der Sanierung in der Altstadt geblieben wären, was aber angesichts des Bauablaufs in der Fußgängerzone nicht funktioniere. Und da es der Wille der Beschicker sei, zur Stadionhalle zu ziehen, könne man dagegen nichts einwenden. Zumal der Standort von Bewohnern aus Marbach-Süd und Auswärtigen gut zu erreichen sei, wie Jochen Biesinger (CDU) sagte. Man müsse sich gleichwohl Gedanken machen, wie auch an dieser Stelle das Wechselspiel zwischen Innenstadt und Markt gelingen könne.