Wochenmarkt in Marbach Neuer Standort bringt „südländisches Flair“

Marbach - Die Kirche bleibt im Dorf. Üblicherweise gilt das Sprichwort nicht nur für die Kirche, sondern gleichermaßen für den Marktplatz. Nicht so hingegen in der Schillerstadt. Da die Fußgängerzone in den nächsten Monaten saniert wird, muss der Wochenmarkt am Samstag vorübergehend an einen anderen Platz umziehen – und zwar auf den Parkplatz an der Stadionhalle. Am Wochenende fand daher eine Premiere statt, für Marktbeschicker wie für die Besucher: Und beide waren offenbar zufrieden.