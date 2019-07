Marbach Verwaltung lenkt bei Kita-Gebühren ein

Keinen Aufschlag zum bisherigen Tarif sollen zum einen jene Eltern zahlen, deren Kinder im Provisorium in Rielingshausen untergebracht werden. Der Nachlass soll zum anderen während der Bauphase für Plätze im Kindergarten im Gässle gewährt werden, der sich ebenfalls im Stadtteil befindet und an den ein neuer Trakt angedockt wird. Drittens möchte die Verwaltung, dass die Ausnahmeregel in Einrichtungen in der Kernstadt greift, in denen mehr Mädchen und Jungs als vorgesehen betreut werden. „Das ist fair und gerecht. Diejenigen, die betroffen sind, werden entlastet“, findet Franziska Wunschik. Weniger okay wäre aus ihrer Sicht eine Lösung, bei der grundsätzlich auf eine Anhebung der Sätze verzichtet würde. Dadurch würden der Stadt Einnahmen in Höhe von 17 000 Euro flöten gehen. „Das müssten alle anderen Steuerzahler begleichen und von der Allgemeinheit bezahlt werden“, betont Wunschik.