Marbach-Rielingshausen Eltern machen mobil gegen höhere Gebühren

In der Note an die Rathausspitze und die Gemeinderäte verweisen die Mütter und Väter darauf, dass die Plätze in Marbach ab März 2020 knapp werden. Deshalb werde auf „problematische Lösungen“ wie eine Überbelegung oder eine spätere Aufnahme in den Kindergarten gesetzt. In Rielingshausen seien die Einrichtungen voll ausgelastet, was man nach Ansicht der Eltern schon früher hätte absehen können. Und nun sollten die Kinder in ein „Provisorium neben einer Hauptstraße ausweichen“. Damit erinnern die Mütter und Väter an die Container-Lösung, mit der die Stadt kurzfristig frische Kapazitäten schaffen möchte. Mittelfristig sollen die Module als Ausweichquartier für die Kids aus dem evangelischen Kindergarten dienen, den die Stadt umfassend sanieren möchte. Die ersten dieser mobilen Räumlichkeiten werden im November in Betrieb gehen, kündigte der Bürgermeister Jan Trost an.