Marbach/Erdmannhausen Grüne machen ernst mit Gebühren-Pause

Doch davon ließen sich die Grünen nicht beirren. Sie erinnern in ihrem Antrag an die derzeit begrenzten Kapazitäten an Betreuungsplätzen. „Dies hat bereits zu Unmut bei den Eltern geführt, insbesondere in Rielingshausen. Ausgerechnet in dieser Situation die Gebühren zu erhöhen, wird bei vielen Eltern auf Unverständnis stoßen“, vermuten die Grünen. Folglich fordern sie die Aussetzung der Anpassung, um ein Signal an die Eltern zu senden und auf eine weitere Belastung zu verzichten.