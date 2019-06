Marbach-Rielingshausen Brandursache noch nicht geklärt

In der Nacht auf Donnerstag war die Werkstätte von Treppenbau Martin in Vollbrand geraten. Innerhalb kürzester Zeit war das Gebäude eingestürzt. Die Feuerwehren aus Marbach, Rielingshausen, Steinheim und Ludwigsburg waren mit 13 Fahrzeugen und insgesamt 85 Kameraden vor Ort gewesen, das Deutsche Rote Kreuz mit acht Helfern. Der Brand in der Kirchberger Straße in Rielingshausen ist einer der größten Brände, die die Schillerstadt in den vergangenen Jahren gesehen hat.