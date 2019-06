Marbach-Rielingshausen Brandursache ist weiterhin unklar

Marbach-Rielingshausen - Als in der Nacht auf Donnerstag der Notruf bei der Feuerwehr in Marbach einging, war schnell klar: Der Brand in der Kirchberger Straße in Rielingshausen ist einer der größten Brände, die die Schillerstadt in den vergangenen Jahren gesehen hat. Marbachs Kommandant Alexander Schroth betitelte ihn bereits am nächsten Morgen als größten Einsatz in seiner sechsjährigen Amtszeit. Sein Vater Ulrich Schroth, der zuvor Kommandant der Marbacher Feuerwehr war, meint einen Tag später gar: „Das war der größte Brand in den vergangenen zehn Jahren.“ An ein Großfeuer in zwei Lagerhallen des Kunststoffwerks BBP erinnert er sich noch gut. Ein Blick ins Zeitungsarchiv zeigt jedoch: Dieser Einsatz liegt bereits 15 Jahre zurück. 2004 war dieser.