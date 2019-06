Großbrand in Rielingshausen Schreinerei steht in Flammen

Marbach-Rielingshausen - Großeinsatz für die Feuerwehren im Raum Marbach: Kurz vor 23.30 Uhr hat es in Rielingshausen geknallt, als ob riesige Feuerwerkskörper in die Luft gingen. In einer Schreinerei in der Kirchberger Straße war ein Großfeuer ausgebrochen. Der Lichtschein der Flammen und der Rauch waren auch in den umliegenden Orten wie Kirchberg und Erdmannhausen deutlich zu sehen. Auch gegen 1 Uhr in der Nacht war der Brand noch nicht gelöscht. Aus Feuerwehrkreisen hieß es, der Einsatz werde die ganze Nacht andauern.