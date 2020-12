Machtkampf beim VfB Stuttgart spitzt sich zu Warum Thomas Hitzlsperger Claus Vogt aus dem Amt drängen will

Lesen Sie hier: Das sagt Thomas Hitzlsperger zur Kandidatur

Auf der einen Seite der Präsident des Vereins, der die Abteilungen jenseits des Profifußballs repräsentiert und in der AG Vertreter des Mehrheitseigners und zudem Aufsichtsratschef ist. Dort der AG-Vorstand mit seinem Vorsitzenden, der das operative Geschäft des Profibetriebs führt und damit das sportliche und wirtschaftliche Geschehen des Bundesligateams bestimmt. Nun also will Hitzlsperger beide Ämter bekleiden.

Seit Monaten gibt es Ungereimtheiten

Hintergrund sind Unstimmigkeiten zwischen Vogt und Hitzlsperger, beziehungsweise dem AG-Vorstand, die zuletzt immer häufiger öffentlich zutage traten. „Ein tiefer Riss geht durch unseren Club. Dieser Riss gefährdet alles, worauf wir zu Recht stolz sind“, schreibt Hitzlsperger in seinem Brief und benennt das Konfliktfeld aus seiner Sicht offen: „Der Riss verläuft zwischen unserem Präsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden Claus Vogt auf der einen Seite und dem gesamten Vorstand der AG und zahlreichen Gremienmitgliedern aus Präsidium, Aufsichtsrat und Vereinsbeirat sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der anderen Seite.“

Der AG-Chef fühlt sich vom kontrollierenden Vereinsboss in schnellen Entscheidungen gebremst, Vogt wird nachgesagt, er scheue klare und zügige Entscheidungen. Dass die von Vogt in externe Hände gegebene Aufklärung der Datenaffäre nach wie vor nicht abgeschlossen ist, sorgt zudem für Unmut. Vogts Präsenz in den sozialen Medien, die ihn eher als Fan denn als Funktionär darstellt, kommt in der AG auch nicht gut an.

Vogt dagegen beruft sich stets auf seine Rolle und Rechte als Kontrolleur der AG-Verantwortlichen sowie als Vertreter der rund 70 000 Mitglieder und Fans. Tatsächlich ist er kein Angestellter, sondern gewählter Präsident – eine im Fußball durchaus übliche schnelle Trennung kann es also gar nicht geben. Hitzlsperger sieht als Lösung des Konflikts nun die eigene Kandidatur als Präsident.

Vogt gilt als Gegenentwurf zu Dietrich

Rückenwind geben ihm seine Beliebtheit im VfB-Umfeld sowie die sportliche Entwicklung der Mannschaft nach dem Aufstieg. Allerdings: Auch der bisher ehrenamtlich tätige Vogt ist gerade bei einem Großteil der Fans sehr beliebt, die sehen ihn als Gegenentwurf zu seinem Vorgänger Wolfgang Dietrich. Das positive Bild, das der VfB derzeit abgibt, wird auch dem Unternehmer zugeschrieben. Zum Vorgehen von Hitzlsperger sagt er nur so viel: „Ich war über die Vorgänge informiert. Aber Internes bleibt für mich intern.“

Neben Vogt und Hitzlsperger haben auch der Unternehmer Volker Zeh und Friedhild Miller ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht. Der Vereinsbeirat muss nun entscheiden, wen er zur Wahl stellt. Geplant sind zwei Kandidaten.