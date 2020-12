Trainer des VfB Stuttgart Ein Jahr mit Pellegrino Matarazzo in Bildern

Stuttgart - Unbeschriebenes Blatt trifft es wohl am besten. Als solches unterzeichnete Pellegrino Matarazzo am 30. Dezember 2019 beim VfB Stuttgart seinen ersten Vertrag als Profitrainer. Seine vorherigen Stationen als Spieler waren schließlich nicht das Who is who des Profifußballs: SV Wehen Wiesbaden, Preußen Münster, Wattenscheid 09 und die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Dazu die Trainererfahrung aus dem Nachwuchs des 1. FC Nürnberg und bei der TSG Hoffenheim (Co-Trainer unter Julian Nagelsmann).