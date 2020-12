Jahresrückblick zum VfB Stuttgart Vom Aufsteiger zum Überraschungsteam der Bundesliga

Stuttgart - Das Jahr 2020 war beim VfB Stuttgart ziemlich ereignisreich. Und das, obwohl es zum ersten Mal seit langer Zeit keine Trainerdiskussion am Neckar gab. Der nahezu unbekannte Pellegrino Matarazzo übernahm den Verein in der Winterpause und führte die Schwaben – wenn auch etwas holprig – wieder zurück in die Bundesliga.