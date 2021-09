Krankenhaus Marbach Fragezeichen hinter zweitem Ärztehaus

Aus Marbacher Sicht steht das Konzept

Der Marbacher Bürgermeister Jan Trost wollte am Rande der Gemeinderatssitzung am Donnerstag zwar nicht ins Detail gehen, deutete aber an, dass im Hintergrund über den ausgehandelten Lösungsansatz durchaus weiter diskutiert wird. Dabei gibt es aus Sicht der Schillerstadt nichts mehr an den ins Auge gefassten Bausteinen zu rütteln. „Die Stadt Marbach steht voll hinter den Vereinbarungen“, betonte Trost. Es sei nun aber an der Zeit, dass nach sechs Jahren der Verhandlungen „auch der Kliniken-Aufsichtsrat und der Landrat Farbe bekennen“ und es auf dem Gelände vorangehe. In einem flammenden Appell hatte zuvor schon der Freie Wähler Michael Herzog die verantwortlichen Gremien gebeten, nun Nägel mit Köpfen zu machen. „Wir hoffen und wünschen, dass jetzt nicht versucht wird, diesen Vertrag wieder aufzuschnüren und einzelne Abschnitte zu ändern oder gar zu streichen“, sagte Herzog, der selbst Arzt ist. Passiere auf dem Gelände nicht bald etwas, laufe man Gefahr, „dass eine ausgediente Ruine zurückbleibt, die immer mehr verwahrlost“.