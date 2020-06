Gesundheitscampus Marbach Neues Pflegezentrum deckt viele Facetten ab

Wie Peter Hettig, Chef der Regionaldirektion Heilbronn und Prokurist in spe, erklärte, soll oberhalb des bestehenden Krankenhauses ein breiter Mix aus verschiedenen Angeboten aus dem großen Portfolio der Evangelischen Heimstiftung realisiert werden. Neben einem klassischen Altenheim mit 30 Betten sollen auch jeweils 15 Plätze für Kurzzeit- und Tagespflege entstehen. Außerdem will man zwölf Apartments etablieren, in denen ältere Herrschaften nach einem medizinischen Eingriff nachversorgt werden können. Ferner will die Gesellschaft 35 Wohneinheiten für betreutes Wohnen errichten lassen. Dazu gesellen sich noch 32 Einheiten, die Hettig mit dem Label „Pflege plus“ versah. Hier können Frauen und Männer einziehen, die eine Pflegestufe haben, aber in ihren eigenen vier Wänden sein wollen und bestimmte Leistungen hinzubuchen möchten. So könne beispielsweise ein Nachtdienst angefordert werden. Hettig hob zudem hervor, dass man viel Wert auf technische Unterstützung in den Wohnungen lege. Man setze auf Systeme mit automatischer Herdabschaltung, Sturzsensoren und Videoüberwachung am Türeingang.