Zukunft des Krankenhauses Eine Pflegeschule im Marbacher Campus

Hintergrund ist die seit diesem Jahr gesetzlich vorgeschriebene generalistische Pflegeausbildung, wegen der an der Schule in Ludwigsburg nicht länger nur Krankenschwestern und -pfleger, sondern auch Altenpfleger ausgebildet werden. Damit stößt die Schule an ihre Grenzen, weswegen die Ausbildung künftig nach Marbach verlegt werden solle, wie Bürgermeister Jan Trost auf Anfrage gegenüber dieser Zeitung erklärte.