Kraftwerk in Marbach Räte irritiert über Vorgehen der EnBW

Marbach - Das Bauprojekt der EnBW am Neckar war nie ganz unumstritten. Zunächst schmeckte Kritikern nicht, dass in der Anlage, die ausschließlich bei Störungen im Netz anspringen soll, fossile Energieträger verfeuert werden. Später wurde moniert, dass für den Betrieb der Gasturbine in dem Kraftwerk Grundwasser angezapft werden muss. Jetzt, da die Arbeiten an dem Projekt längst laufen, gibt es neue Irritationen. Der Marbacher Ausschuss für Umwelt und Technik wunderte sich in seiner jüngsten Sitzung über eine ganze Reihe von nachträglichen Änderungswünschen der EnBW, fühlte sich nicht ausreichend über die Hintergründe informiert – und nahm das Gesuch deshalb von der Tagesordnung. Über die den Bebauungsplan betreffenden Punkte wird nun der Gemeinderat entscheiden. Bei dessen nächster Zusammenkunft am 14. Oktober, so die Forderung der Runde, solle ein Vertreter des Konzerns auch erläutern, warum die Pläne plötzlich modifiziert werden müssen.