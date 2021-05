Neue Netzstabilitätsanlage in Marbach Bedenken wegen Brunnen sind laut EnBW unbegründet

Nur in Ausnahmefällen Entnahme

Die Marbacher Grünen-Stadträtin Barbara Eßlinger hatte sich in dem Zusammenhang dann auch bei der Stadtverwaltung erkundigt, was es mit den Brunnen auf sich hat. Bauamtsleiter Dieter Wanner erklärte daraufhin in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik, dass er in der Sache nachgehakt habe und im Energie- und Technologiepark tatsächlich drei Standorte mit je zwei Brunnen in bis zu 40 Meter Tiefe eingerichtet werden sollen. Das Grundwasser werde aber nur angezapft, wenn das Kraftwerk wirklich in Betrieb ist – was nur in Ausnahmefällen geschehen soll. Und laut Regierungspräsidium „werden die Bedenken vom Landratsamt nicht gesehen, die bisher formuliert worden sind“, erklärte Wanner.