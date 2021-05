Bau von Kraftwerk in Marbach Eine Anlage, die im Idealfall niemals läuft

Unabhängig von Gas

Damit soll vor allem sichergestellt werden, dass die Energiewende reibungslos über die Bühne gehen kann. Denn bei der anvisierten Umstellung auf Windkraft, Photovoltaik und Co. kann es zu Schwankungen im System kommen und passieren, „dass die Lasten nicht mehr gleichmäßig verteilt werden. Dann geht die Anlage an“, erläutert Florian Hennies. Wie oft das passieren wird, lasse sich nicht beziffern. Es gebe dazu keine Erfahrungswerte. „Genehmigt ist die Anlage für einen Betrieb von bis zu 1500 Stunden pro Jahr. Wir rechnen aber damit, dass es viel weniger sein werden“, sagt der EnBW-Mann. Das dürften auch die Kritiker des Projekts hoffen, die stört, dass in dem neuen Werk mit Öl ein fossiler Energieträger verfeuert wird, um die Gasturbine ins Rollen zu bringen. Bastian Bluthardt kennt diese Einwände natürlich. Es gehe aber darum, im Notfall schnell reagieren zu können. Und das sei durch die Verwendung des Heizöls garantiert. Das flüssige Gold ist zudem in gewaltigen Tanks und damit in rauen Mengen direkt am Standort gelagert. Davon abgesehen mache man sich damit unabhängig vom Gasmarkt und möglichen Lieferengpässen. Für diesen Brennstoff fehle in der Nähe auch ein Vorratsspeicher.