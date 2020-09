Kommentar Risiko

Die Grünen gehen mit dieser Entscheidung ein Risiko bei der Wahl im März ein. Die neue Weichenstellung kann aber auch eine Chance sein. Auf Tok wartet so oder so jede Menge Arbeit. Er muss jetzt liefern und unter anderem beweisen, dass er – was die Sachthemen angeht – inhaltlich sicher ist und darüber hinaus die Menschen für sich und für grüne Politik begeistern kann. Dass er dabei auf digitale Möglichkeiten setzt, ist richtig und wichtig. Das hat sein in Coronazeiten initiierter digitaler Stammtisch gezeigt. Denn Nähe zu den Wählern ist längst mehr als die Präsenz bei Vor-Ort-Terminen oder das Ausharren am Wahlkampfstand auf dem Markt.