Murr Welle der Solidarität nach der Niederlage

Murr - Der erste Schock ist verarbeitet. Zwei Tage nach der überraschenden Niederlage gegen seinen Herausforderer Tayfun Tok im Rennen um die Kandidatur bei der Landtagswahl für die Grünen im Wahlkreis Bietigheim gibt sich Daniel Renkonen gefasst. Er sei über sich selbst überrascht, wie er mit der Situation umgehe, sagt der 50-Jährige am Donnerstagmorgen im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit drei Stimmen Vorsprung ging Tok am Dienstagabend als Sieger aus der Nominierungsveranstaltung in der alten Eishalle in Bietigheim hervor (wir berichteten).