Klinikgelände Marbach Wettbewerb für Campus anvisiert

Ergebnisse werden fürs nächste Jahr erwartet

Ob die Planungen für den Standort Marbach ganz oben auf der Prioritätenliste des Kliniken-Aufsichtsrats stehen, der sich auch mit Großinvestitionen in Bietigheim und Ludwigsburg beschäftigen muss, dazu will Allgaier mit Verweis auf die nicht-öffentliche Klausur im Detail nichts sagen. „Die Entscheidungen dazu sind in den nächsten Aufsichtsratssitzungen zu fassen“, heißt es auch in einer Stellungnahme der Pressestelle des Kreishauses zu diesem Thema. Der Landrat macht aber klar, dass die Neugestaltung des Marbacher Gesundheitscampus nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben werden soll. Dafür spreche alleine schon der Umstand, dass das Projekt nun planerisch angeschoben werden soll. „Wir wollen dem Aufsichtsrat vorschlagen, das Verfahren für einen städtebaulichen Wettbewerb in Gang zu setzen“, kündigt Allgaier an. Das Thema solle schon in der Oktober-Sitzung auf die Tagesordnung kommen. 2022 könnte bereits das Ergebnis feststehen. „Dieses wird die Grundlage dafür sein, was wo realisiert werden kann“, erläutert der Chef des Kreishauses.