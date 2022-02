Interkommunales Gewerbegebiet Benzäcker Die Mundelsheimer entscheiden

„Das ist eine Entscheidung die Generationen betrifft“

Seitz erklärte, man wolle die Bürger in die Entscheidung einbinden. Und dafür machte der Rat am Donnerstagabend schließlich mit einem einstimmigen Votum für einen Bürgerentscheid am 29. Mai den Weg frei. „Das ist eine Entscheidung, die Generationen von Mundelsheimern betrifft“, erklärte Gemeinderätin Beate Fähnle (FVW) dazu. Gemeinderat Andreas Link (FBW) hofft dabei auf einen anständigen Umgang miteinander, und „dass wir uns alle auch noch im Juni grüßen werden“. Thomas Kizler (FVW) betonte außerdem, ein Bürgerentscheid sorge für Planungssicherheit und verhindere zudem hoffentlich, dass das Thema „zu emotional geladen“ werde.

Lesen Sie auch aus unserem Angebot: „Gegen Benzäcker regt sich Widerstand“

Bürgerforum und Formate für Erstwähler

Bis zum Bürgerentscheid Ende Mai will die Gemeinde ihre Bewohner laut einer Pressemitteilung umfassend informieren. Los geht es mit einem Bürgerforum: Dafür sollen Bürger aus dem Melderegister ausgewählt werden, mit denen sich ein Abbild der Gesamtbevölkerung erstellen lässt. So soll es beispielsweise eine repräsentative Quote für Frauen und Ausländer geben. Darüber hinaus soll es verschiedene Info-Formate vor Ort und in den umliegenden Gemeinden geben. Eine spezielle Aktion richtet sich an junge Menschen und Erstwähler. Am 6. Mai sollen in einer Einwohnerversammlung die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung nochmals dargestellt und diskutiert werden.