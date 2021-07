Projekt Benzäcker Gewerbegebiet wie aus dem Bilderbuch

Mundelsheim - Wenn Boris Seitz nicht Bürgermeister von Mundelsheim geworden wäre, hätte er sicher auch in der Werbebranche eine gute Figur abgegeben. In der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Sommerpause stellte Seitz seinen Räten die Idee eines neuen Gewerbegebietes auf Mundelsheimer Gemarkung in den schönsten Farben dar. „Das Thema begleitet mich seit meinem ersten Tag als Bürgermeister“, erklärte Seitz und spielte damit auf das Jahr 2017 an, als das Gewann „Benzäcker“ schon einmal als mögliches Gewerbegebiet in Betracht gezogen wurde, bevor ein anderes auf Großbottwarer Seite der Autobahn favorisiert wurde, das dann aber letztlich an Landschaftsschutzgründen scheiterte.