Hochwasserschutz im Bottwartal Becken haben Schlimmeres verhindert

Nach dem verheerenden Hochwasser im Jahr 2002 begann die Stadt Großbottwar, das Rückhaltebecken am Stockbrunnen zu bauen. In diesem Zuge bildete sich dann der Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal, in dem sich die Kommunen Großbottwar, Steinheim, Oberstenfeld und Beilstein zusammenschlossen. Seither wurden noch die Rückhaltebecken im Hoftal in Großbottwar sowie ein Bauwerk am Oberstenfelder Hasenbach fertiggestellt. Letzteres war durch den Starkregen am Montag und am Dienstag ebenfalls eingestaut, „allerdings nicht so stark wie am Stockbrunnen“, so Zimmermann. Das Hoftalbecken wurde nicht aktiviert, aber die Bottwar habe extrem viel Wasser geführt und man sei nur knapp unter den Auslösewerten gewesen: „Viel hätte nicht gefehlt.“