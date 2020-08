Hochwasser in Steinheim Starkregen überlastet erneut die Kanalisation

Unabhängig davon, was das Starkregenrisikomanagement einmal für die Zukunft empfehlen wird: „Die ganze Kanalisation werden wir nicht anpacken können“, befürchtet Thomas Winterhalter. Das Wasser komme aus den umliegenden Wohngebieten in den Kanal der Marktstraße, der das Wasser nicht schnell genug zur Murr leiten kann. Eine Lösung wird schwer zu finden sein, wie der Verwaltungschef meint: „In der Kanalisation wird es immer Engstellen oder einen Flaschenhals geben.“



Bis zu 40 Liter in nur 30 Minuten

Der Wetterexperte der Marbacher Zeitung, Yannick Garbe, hat die örtlichen Schauer am Montag näher betrachtet: „Die Werte sind dabei sehr unterschiedlich ausgefallen, wie bei einem Unwetter üblich.“ Zunächst hatte die Gewitterzelle den Raum Marbach erfasst: „Hier gab es dann auch die höchsten Regenmengen mit bis zu 40 Litern in nur 30 Minuten.“ Dieser Streifen zog schließlich über Steinheim und Rielingshausen nach Kleinaspach weiter „Auch in Steinheim waren es über 30 Liter.“

Deutlich geringer waren die Mengen im Oberen Bottwartal. So fielen in Oberstenfeld im gleichen Zeitraum nur rund 11 Liter Regen. An der generellen Situation habe sich dadurch nichts geändert, wie Yannick Garbe betont: „Es ist immer noch viel zu trocken in der Region.“ Daran wird sich auch zeitnah nichts ändern – es sei kein ergiebiger Niederschlag in Sicht.