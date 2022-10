Heimspiel-Serie Leute anregen zum Austausch

Ihr Anliegen: Menschen aller Ebenen ins Boot holen

Typisch Monika Schreiber. Ihr Anliegen: Kunst vermitteln, Menschen jeglichen Alters und aller Ebenen ins Boot holen, um vielfachen Austausch anzuregen. Seit Jahren lädt sie auch zu Bildhauersymposien, wo Bürgerinnen und Bürger Kunstschaffenden bei der Arbeit über die Schulter schauen können. 2022 etwa an die Rielingshäuser Kelter, wo das Symposium zur Eingemeindung des Orts nach Marbach vor 50 Jahren stattfand – mitorganisiert vom Kultur- und Heimatverein Rielingshausen und der Stadt Marbach. Die nächsten Projekte hat Schreiber schon in der Pipeline. Der Astronom Tobias Mayer erblickte in der Stadt am Neckar vor 300 Jahren am 17. Februar 1723 das Licht der Welt. 2023 plant dazu die Netzwerkerin eine künstlerische Bierdeckelaktion mit Kitas, Kindergärten und Schulen, Motto: „Der Mond ist rund“. Die Kleinen und etwas Größeren sollen mit den Bierdeckeln kreativ umgehen. „Bemalen, zeichnen ... Kunst muss in den Alltag“, sagt die gebürtige Badenerin, die seit 34 Jahren in Marbach lebt.