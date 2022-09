Heimspiel-Serie Die Hüterin des Schwäbischen

Ihre nächste Mission: Die „Sprachverschluderung“ stoppen

Bei Stadtführungen schlüpft Becker dann in ihre Rolle als „Frau Nägele“: „Wer weiß besser über alles Bescheid als die Putzfrau?“ Und die „Perle des Archivs verzehlt“ nicht nur. Frau Nägele führt auch als Reblaus durch die Weinberge oder als Jägermeisterin in den Fetzenhardt. Ein Riesenerfolg, der zum Soloprogramm auf der Bühne wurde. Da rezitiert Becker in „Frau Nägele macht Blau“ Gedichte und Geschichten von Sebastian Blau alias Josef Eberle, ehedem Herausgeber der Stuttgarter Zeitung. In „Mandolinen und Mondschein“ spürt sie schlagfertig und hochmusikalisch im Petticoat als toupiertes Fräuleinwunder den 1950er und 1960ern nach. Ihr Wissen über gute Tropfen teilt sie in „Durch’s Weinglas betrachtet“ .