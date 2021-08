Kultur in Steinheim Frau Nägele ist wieder da

Steinheim - Jetzt muss ich mich erst mal gründlich umgucken, ich hab‘ schon so lang kein Publikum mehr gesehen“, verkündet Helga Becker alias Frau Nägele, als sie am Freitagabend die Bühne des Steinheimer Bürgersaals betritt. Als sie fragt: „Freut ihr euch auch, endlich mal wieder rauszukommen?“, brandet der erste laute Beifall auf – der Hunger nach Kultur ist nach der langen Entbehrung bei Künstlern und Publikum gleichermaßen groß. Gut zwei Stunden lang zündet Helga Becker in der Folge ein Pointen-Feuerwerk und schlägt den Themenbogen von ethnologischen Studien in der S-Bahn über Videosprechstunden beim Arzt bis hin zu militanten Veganern.