Heimspiel-Serie Kinderlachen ist das Schönste

„Auf den Fritz ist Verlass!“

Der nun 80-Jährige betreut also seit über 15 Jahren die Anlage im Winzerhäuser Tal ehrenamtlich, pflegt und repariert die rund 20 Spielobjekte. Zwei Mal pro Woche begehe er den idyllischen Ort, prüfe Geräte und Schilder, bringe das Nötige in Schuss: „Ist nichts, dauert es eine halbe Stunde, wenn was ist, auch mal mehrere Stunden.“ Wie viel er insgesamt in den Spielplatz gesteckt hat? Das kann der frühere Stadtrat nicht sagen. Auch sein Engagement für andere Vereine und Feste, ob Kinderstadtfest, Historischer Markt oder Weihnachtsmarkt, messe er nicht. Er helfe bei Auf- und Abbau und allem, was anfalle, heißt es in Großbottwar. Und: Häfner arbeitet noch in der Holzbaufirma mit, die er von seinem Vater übernahm und die nun sein Sohn führt. „Auf den Fritz ist Verlass!“, heißt es dort. Der scherzt, er könne wohl nicht Nein sagen – und Vereine und Feste schafften ja auch Gemeinschaft.