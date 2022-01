Haushalt in Steinheim Grüne schockiert über Nein zu Antrag

Ohne Hürden bis zum Kaufland

In der Tat hatte Breimaier Bereiche genannt, an denen man seiner Ansicht nach mit dem Geld etwas bewirken könnte. Man könne beispielsweise den Gehweg in der Riedstraße, ansetzend auf Höhe der Hausnummer 14, und im weiteren Verlauf bis zur Einmündung zum Sandweg umgestalten, schlug er vor. „Mit diesen Maßnahmen wäre es dann möglich, barrierefrei von der Brühlstraße bis zum Kaufland zu gelangen“, betonte der Grünen-Sprecher. Handlungsbedarf bestehe zudem am Gehweg bei den Behindertenparkplätzen am Wellarium. „Der müsste noch barrierefrei hergerichtet werden“, findet Breimaier.