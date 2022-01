Haushalt in Steinheim Beim Gewerbegebiet glühen die Drähte

Steinheim - Die Zeiten sind vorbei, als in Steinheim im Rahmen der Haushaltsdebatte über eine regelrechte Flut an Anträgen diskutiert wurde. Die Freien Wähler verzichteten in diesem Jahr sogar komplett darauf, zum Etatentwurf weitergehende Vorschläge einzubringen. „Dies ganz bewusst auf Grund der Tatsache, dass wir um die immensen Rückstände in der täglichen Verwaltungsarbeit wissen“, erklärte der Fraktionsvorsitzende Timo Renz am Dienstag im Gemeinderat. Ganz so zurückhaltend waren die Kollegen von SPD, CDU und Grünen dann aber doch nicht. Insgesamt 18 Anträge aus den Reihen dieser drei Gruppierungen gingen im Rathaus ein, lediglich zwei wurden jedoch am Ende auch durchgewunken.