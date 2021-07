Sperrung in Steinheim Kein Durchkommen in Ortsdurchfahrt

Nach den Ferien geht es richtig zur Sache

Wie der stellvertretende Bauamtsleiter Michael Knöpfle am Dienstagabend im Gemeinderat mitteilte, fällt der Startschuss für die Arbeiten am 23. August, also in weniger als vier Wochen. Zunächst werde dann die Haltestelle Kelter so umgerüstet, dass auch Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen besser oder überhaupt erst in die Busse einsteigen können. Richtig zur Sache geht es schließlich vom 13. September an, wenn der erste und zugleich längste Bauabschnitt an der Straße selbst in Angriff genommen wird. Die Mannschaft der mit dem Großprojekt beauftragten Julius Bach GmbH wird dann circa drei Wochen zwischen dem Kohlereck und dem Haus mit der Nummer 44 im Einsatz sein. Weiter geht es im Anschluss mit dem zweiten Sektor, der bis zum Binsenweg reicht. Zuletzt kümmern sich die Arbeiter um den Bereich zwischen den Straßen Am Schleifrain und Im Käppele.